Об этом рассказал главный редактор издания «Литературная газета» Максим Замшев.

Главный редактор издания «Литературная газета» Максим Замшев рассказал, что в Донецке поддержали празднование юбилея известного российского композитора Сергея Прокофьева. Об этом он рассказал на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Замшев объяснил, что «Литературная газета» выполняет на Украине миссию по поддержке русскоязычного населения. Он отметил, что никто ранее не раскрывал личность знаменитого композитора Прокофьева с другой стороны — писательской, и добавил, что именно культурное поле РФ является одним из главных инструментов защиты образа России от искажений, которые пытаются продвигать Запад.

Также главред «Литературной газеты» ответил на вопрос о том, можно ли победить пропаганду фейков на Украине.

«Если побеждать, то только сообща. Нужно искать точки соприкосновения», — объяснил свою позицию Замшев.

Замшев добавил, что издание продолжит заниматься просветительской деятельностью.