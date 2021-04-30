Патрушев обсудил с Салливаном возможный российско-американский саммит

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев провел телефонные переговоры с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев провел телефонные переговоры с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совета безопасности России. Представители ведомства отметили, что переговоры прошли по инициативе Вашингтона. Патрушев и Салливан обсудили в ходе беседы перспективы и текущее состояние отношений между двумя державами. Речь также зашла о проведении личной встречи президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом.