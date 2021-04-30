17:15 30 Апреля 2021Происшествия
Петербургский таможенник брал взятки за провоз антиквариата
Бывшего заместителя начальника Шкиперского таможенного поста обвиняют в получении крупной взятки. Прокуратура направила уголовное дело в суд.
Бывшего заместителя начальника Шкиперского таможенного поста обвиняют в получении крупной взятки. Прокуратура направила уголовное дело в суд.
По данным следствия, сотрудник таможни и его сообщники получали взятки в особо крупном размере. Всего с 2017 по 2019 год им передали около 2,5 млн рублей от эксперта по культурным ценностям. Взамен обвиняемые не препятствовали незаконному ввозу антикварных предметов из стран Евросоюза в Россию.
Уголовное дело находится в Василеостровском районном суде, где его будут рассматривать по существу. Соучастникам преступления также грозит уголовная ответственность. Расследование дела продолжается.