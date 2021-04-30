Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
17:11   30 Апреля 2021
Политика

Саратовская дума проверит фракцию КПРФ на нарушения регламента

Саратовская дума проверит фракцию КПРФ на нарушения регламента

Председатель Саратовской областной думы Александр Романов поручил проверить фракцию КПРФ на нарушения регламента. Об этом он заявил во время заседания.

Решение главы регионального парламента связано с выступлением коммуниста Александра Анидалова. Представитель КПРФ в ходе заседания произнес речь, в которой критиковал отчет правительства области и переходил на личности.

"Великие умы обсуждают идеи, средние умы — события и только мелкие обсуждают людей. Давайте до этого не опускаться", — сказал Романов.

Депутат от ЛДПР Станислав Денисенко, который позже вышел на трибуну, назвал странным, что фракция может привлечь внимание к своей работе с помощью конфликтов. Участники совещания встретили его слова аплодисментами.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#кпрф #саратовская область #романов #саратовская областная дума

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров