Саратовская дума проверит фракцию КПРФ на нарушения регламента

Председатель Саратовской областной думы Александр Романов поручил проверить фракцию КПРФ на нарушения регламента. Об этом он заявил во время заседания.

Председатель Саратовской областной думы Александр Романов поручил проверить фракцию КПРФ на нарушения регламента. Об этом он заявил во время заседания.

Решение главы регионального парламента связано с выступлением коммуниста Александра Анидалова. Представитель КПРФ в ходе заседания произнес речь, в которой критиковал отчет правительства области и переходил на личности.

"Великие умы обсуждают идеи, средние умы — события и только мелкие обсуждают людей. Давайте до этого не опускаться", — сказал Романов.

Депутат от ЛДПР Станислав Денисенко, который позже вышел на трибуну, назвал странным, что фракция может привлечь внимание к своей работе с помощью конфликтов. Участники совещания встретили его слова аплодисментами.