Президент ФК в Якутии задолжал тренерам и игрокам почти 2 млн рублей

Сотрудники Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело в отношении главы мини-футбольного клуба, который больше двух месяцев не выплачивал игрокам заработную плату.

Сотрудники Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело в отношении главы мини-футбольного клуба, который больше двух месяцев не выплачивал игрокам заработную плату.

По данным регионального СУ СК России, президент футбольного клуба в Якутиив период игрового сезона с февраля по май прошлого года не выплатил зарплату двум тренерам и 11 футболистам. Общая сумма задолженности составила почти 2 млн рублей. При этом глава клуба располагал денежными средствами, достаточными для полного возмещения зарплаты.

После обысков по месту жительства и работы подозреваемого он перестал выходить на связь с правоохранителями. Сбежавшего президента клуба обнаружили в городе Энгельс Саратовской области. В результате работы СК руководитель выплатил своим подчиненным всю задолженность по зарплате, а также денежную компенсацию за причиненный вред. В ближайшее время уголовное дело будет прекращено.