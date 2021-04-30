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17:07   30 Апреля 2021
Политика

Иркутский хирург Козлов претендует на место в Госдуме

Иркутский хирург Козлов претендует на место в Госдуме

Иркутский детский хирург Юрий Козлов направил документы для участия в праймериз "Единой России" перед выборами в Госдуму. Об этом сказано на сайте регионального отделения ЕР.

По словам медработника, решение об участии в предварительном голосовании он тщательно продумал и проанализировал. Этот поступок очень важен для его сердца, подчеркнул врач.

"Я — человек команды губернатора. Это осознанный выбор", — сказал Козлов.

Он добавил, что знаком с иркутским губернатором Игорем Кобзевым уже год. За это время в регионе много чего изменилось в положительную сторону, включая сферу здравоохранения, сказал участник праймериз.

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#иркутск #праймериз #единая россия

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