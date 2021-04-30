Банда во главе с иностранцем лишила бюджет Люберец 400 миллионов рублей

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения крупной суммы из бюджета города Люберцы. Правоохранители провели более 70 обысков и допросили десятки свидетелей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения крупной суммы из бюджета города Люберцы. Правоохранители провели более 70 обысков и допросили десятки свидетелей.

Следствие считает, что в 2009 году несколько человек получили право собственности на недвижимость бывшего завода, расположенного в черте города. Действиями этих лиц руководил иностранный гражданин. Новые собственники не урегулировали с люберецкой администрацией вопросы касательно использования земельных участков, на которых находятся приобретенные объекты.

Имущество неоднократно сдавалось в аренду. Параллельно происходило частое переоформление права собственности на новые юрлица, зарегистрированные за границей. Злоумышленники шли на такую уловку, чтобы избежать взысканий из-за неосновательного обогащения за предоставление в пользование земельных участков. В СК считают, что бюджет города недополучил 400 миллионов рублей. Суд принял решение арестовать недвижимость.