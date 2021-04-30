Вострецов оценил рекомендации Роспотребнадзора на майские праздники

Россиянам стоит придерживаться рекомендаций Роспотребнадзора по проведению майских праздников, заявил депутат Госдумы РФ Сергей Вострецов.

Россиянам стоит придерживаться рекомендаций Роспотребнадзора по проведению майских праздников, заявил депутат Госдумы РФ Сергей Вострецов.

Специалисты Роспотребнадзора посоветовали жителям страны в период майских праздников отказаться от массовых мероприятий на фоне распространения коронавируса. Оставшись дома в нерабочие дни, россияне смогут уберечь себя и своих близких от возможного заражения COVID-19.

"Я полностью присоединяюсь к рекомендациям Роспотребнадзора. В этом году нам лучше еще потерпеть с массовыми гуляниями", — выразил мнение Вострецов в комментарии Федеральному агентству новостей.

Жители страны могут провести время на даче в кругу семьи в майские праздники, посоветовал депутат. По словам собеседника издания, россиянам стоит провести время на свежем воздухе, а также придерживаться масочного режима в общественных местах.