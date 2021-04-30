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16:53   30 Апреля 2021
Общество

Вострецов оценил рекомендации Роспотребнадзора на майские праздники

Вострецов оценил рекомендации Роспотребнадзора на майские праздники

Россиянам стоит придерживаться рекомендаций Роспотребнадзора по проведению майских праздников, заявил депутат Госдумы РФ Сергей Вострецов.

Специалисты Роспотребнадзора посоветовали жителям страны в период майских праздников отказаться от массовых мероприятий на фоне распространения коронавируса. Оставшись дома в нерабочие дни, россияне смогут уберечь себя и своих близких от возможного заражения COVID-19.

"Я полностью присоединяюсь к рекомендациям Роспотребнадзора. В этом году нам лучше еще потерпеть с массовыми гуляниями", — выразил мнение Вострецов в комментарии Федеральному агентству новостей.

Жители страны могут провести время на даче в кругу семьи в майские праздники, посоветовал депутат. По словам собеседника издания, россиянам стоит провести время на свежем воздухе, а также придерживаться масочного режима в общественных местах.

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#роспотребнадзор #майские праздники #вострецов

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