Вострецов оценил рекомендации Роспотребнадзора на майские праздники
Россиянам стоит придерживаться рекомендаций Роспотребнадзора по проведению майских праздников, заявил депутат Госдумы РФ Сергей Вострецов.
Специалисты Роспотребнадзора посоветовали жителям страны в период майских праздников отказаться от массовых мероприятий на фоне распространения коронавируса. Оставшись дома в нерабочие дни, россияне смогут уберечь себя и своих близких от возможного заражения COVID-19.
"Я полностью присоединяюсь к рекомендациям Роспотребнадзора. В этом году нам лучше еще потерпеть с массовыми гуляниями", — выразил мнение Вострецов в комментарии Федеральному агентству новостей.
Жители страны могут провести время на даче в кругу семьи в майские праздники, посоветовал депутат. По словам собеседника издания, россиянам стоит провести время на свежем воздухе, а также придерживаться масочного режима в общественных местах.