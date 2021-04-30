Канцлер Австрии предложил Путину провести встречу с Байденом в Вене

Президент России Владимир Путин провел телефонную беседу с канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Стороны обсудили борьбу с коронавирусом и ряд других вопросов.

Президент России Владимир Путин провел телефонную беседу с канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Стороны обсудили борьбу с коронавирусом и ряд других вопросов.

Новость о беседе высокопоставленных лиц сообщила пресс-служба Кремля. Отмечается, что телефонный звонок инициировала австрийская сторона. Российский лидер и канцлер европейской страны рассмотрели актуальные вопросы двусторонних отношений, включая сотрудничество в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Курц предложил Путину рассмотреть Вену как площадку для проведения российско-американского саммита с участием главы РФ и президента США Джо Байдена, если Москва и Вашингтон договорятся о проведении мероприятия.