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16:51   30 Апреля 2021
Политика

Канцлер Австрии предложил Путину провести встречу с Байденом в Вене

Канцлер Австрии предложил Путину провести встречу с Байденом в Вене

Президент России Владимир Путин провел телефонную беседу с канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Стороны обсудили борьбу с коронавирусом и ряд других вопросов.

Новость о беседе высокопоставленных лиц сообщила пресс-служба Кремля. Отмечается, что телефонный звонок инициировала австрийская сторона. Российский лидер и канцлер европейской страны рассмотрели актуальные вопросы двусторонних отношений, включая сотрудничество в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Курц предложил Путину рассмотреть Вену как площадку для проведения российско-американского саммита с участием главы РФ и президента США Джо Байдена, если Москва и Вашингтон договорятся о проведении мероприятия.

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#путин #байден #австрия #вашингтон #вена #курц

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