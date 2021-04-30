Угроза санкций со стороны России вынудила чехов начать подсчет убытков
Позиция официальной Праги, обвинившей Россию во взрывах на оружейных складах во Врбетице семилетней давности, может повлечь за собой античешские санкции со стороны Москвы, которые могут привести к экономическим потерям.
Об этом в материале чешского издания iRozhlas рассуждает местный экономист Ян Буреш, который, однако, уверен, что российские санкции повлекут за собой проблемы отдельных компаний в Чехии, но не навредят экономике страны в целом.
«Это не так важно. Объем экспорта в Россию составляет около двух процентов. Если смотреть на это с точки зрения всей экономики, то даже в наиболее пострадавших отраслях значительный спад российского спроса привел бы к спаду чешских продаж на один — два процента», — считает эксперт.
При этом Буреш добавил, что эксперты-экономисты в Чехии уже смоделировали действительно драматичные ситуации, когда спад спроса на чешские товары может достичь 25 – 50%. По его словам, у некоторых предприятий российские санкции могут вызвать по-настоящему серьезные проблемы, но даже они не окажут влияния на экономику страны в целом.
«Возьмусь предположить, что с проблемами не столкнулись бы даже самые пострадавшие области, поскольку в последнее время кривая там шла вниз», — добавил Буреш.
При этом президент Союза промышленности и транспорта Чешской Республики Ярослав Ганак считает, что российские санкции могут парализовать торговые отделы чешской дипломатической миссии или консульства Чехии в РФ, которые оказывают помощь чешским компаниям, стремящимся выйти на российский рынок.
«В 2020 году нам удалось экспортировать в Российскую Федерацию больше, чем она импортировала в ЧР. Мы экспортная экономика, и у нас есть даже фирмы, принадлежащие русским или ориентированные непосредственно на российский рынок». – рассказал Ганак.
Однако Ганек на разделяет опасения некоторых экспертов, что чешская промышленность может пострадать, если Россия решить ограничить поставки энергоносителей – нефти, нефтепродуктов и газа, которые в 2020 году Чехия закупила на сумму более 40 миллиардов долларов. По его мнению, Россия не станет прибегать к этой мере, так как сама сильно зависит от торговли энергоносителями.