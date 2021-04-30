Аналитики NI рассказали, что помогло Красной армии стать непобедимой

Вооруженным силам других стран стоит многому поучиться у Красной армии, полагают обозреватели американского издания The National Interest (NI).

Вооруженным силам других стран стоит многому поучиться у Красной армии, полагают обозреватели американского издания The National Interest (NI).

Жизнеспособность Красной армии обеспечивалась несколькими важными факторами. Одним из них является то, что советские войска, несмотря на трудности и внушительные затраты, сохраняли военные традиции своей социальной базы, пишет ФАН.

Также отмечается, что Советской армии, опираясь на опыт и технологии других стран, удавалось адаптироваться к политическим условиям СССР. К тому же между 1918 и 1942 годами она разрушалась и восстанавливалась четыре раза.

Немного позже Красной армии пришлось столкнуться с не совсем опытным офицерством, а также противоречивыми политическими требованиями Москвы в периоды смены власти. По окончании войны во Вьетнаме ВВС США столкнулись с внушительными трудностями, однако это вряд ли может сравниваться с кризисами, которые пришлось преодолевать советским войскам. Им пришлось пройти через значительные циклы возрождений и разрушений.

Именно это помогло Красной армии стать непобедимой. Ни одной военной структуре в истории США не пришлось преодолевать столько трудностей, резюмировали в NI.