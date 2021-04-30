Ковальчук ушел из "Авангарда" и продолжит карьеру в НХЛ

Илья Ковальчук расторг соглашение с "Авангардом". Нападающий перейдет в один из клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Илья Ковальчук расторг соглашение с "Авангардом". Нападающий перейдет в один из клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Пресс-служба омского "Авангарда" 30 апреля сообщила, что Илья Ковальчук покидает клуб. В опубликованном на официальном сайте "ястребов" заявлении говорится, что соглашение было расторгнуто по обоюдному соглашению сторон.

В прошедшем сезоне Ковальчук сыграл 40 матчей, отметившись 26 очками по системе "гол+пас". В составе "Авангарда" Ковальчук выиграл Кубок Гагарина. Генеральный менеджер омского клуба Алексей Волков сообщил, что форвард продолжит карьеру в одном из клубов НХЛ и поблагодарил нападающего за вклад в победу.