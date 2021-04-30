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16:49   30 Апреля 2021
Происшествия

Задержание вымогателя из Дагестана в люберецком кафе попало на видео

Задержание вымогателя из Дагестана в люберецком кафе попало на видео

Правоохранители задержали вымогателя из Дагестана. который потребовал от бизнесменов, занимающихся производством масок, 5 млн рублей.

Сотрудники полиции задержали двух выходцев из Республики Дагестан. Злоумышленники вымогали 5 млн рублей у изготовителей медицинских масок. Одного из них поймали в кафе в Люберцах, другого — недалеко от места его жительства в Красногорске.

Жалобу в полицию подала супружеская пара, которая является собственниками предприятия. По словам заявителей, к ним обратились неизвестные злоумышленники с требованием выплатить 5 миллионов рублей. Кроме того, злоумышленники отобрали паспорт и водительское удостоверение у главы предприятия.

Предприниматели договорились о встрече с вымогателями в одном из кафе на Октябрьском проспекте города Люберцы для передачи части денег. Во время встречи одного из вымогателей задержали сотрудники СОБР.

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