Лариса Лужина рассказала, как в молодости ее домогался помощник режиссера

Актриса Лариса Лужина после откровенных признаний ее коллеги Елены Прокловой рассказала, как пережила в молодости домогательства на съемочной площадке.

Актриса Лариса Лужина после откровенных признаний ее коллеги Елены Прокловой рассказала, как пережила в молодости домогательства на съемочной площадке.

Лариса Лужина прокомментировала скандальное интервью Елены Прокловой о домогательствах. Она призналась, что сама пережила похожий опыт — к ней приставал помощник режиссера. Артистке на тот момент было 19 лет. Это произошло, когда кинематографисты студии Горького искали исполнителей ролей для киноленты "Две жизни".

Лужина рассказала, как двое мужчин пригласили ее на переговоры в гостиницу. После прочтения сценария молодая актриса согласилась на роль, но кинематографисты потребовали, чтобы она разделась, из-за чего она передумала участвовать в проекте.

"И тут они мне говорят: "Мы должны посмотреть на вас без одежды". Там якобы была сцена, где героиня обнаженная купается в ванной. Я сказала, что не буду раздеваться, и ушла", — вспомнила она.

Затем ее снова пригласили на пробы. Ларисе Лужиной заявили, что она получит роль только в обмен на интимные отношения. На это предложение звезда киноленты "Вертикаль" также ответила отказом. Позже она рассказала о случившемся режиссеру Станиславу Ростоцкому. Эта новость его разозлила, и он хотел даже "набить морду" тому мужчине, но актриса не стала называть имени обидчика.

Несмотря на то, что Лужина сама была жертвой домогательств, она осудила Проклову за публичное признание. Она не понимает, почему актриса не пожаловалась на обидчика членам съемочной группы, высказалась она в интервью для "Собеседника".

На прошлой неделе Елена Проклова дала интервью, которое вызвало широкий резонанс. Актриса рассказала, как в 15-летнем возрасте ее домогался известный артист.