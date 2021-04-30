В Петербурге задержали пособников украинских мошенников, обманывающих пенсионеров

Полиция Санкт-Петербурга задержала четырех мужчин от 34 до 54 лет, подозреваемых в помощи телефонным аферистам из Украины.

Полиция Санкт-Петербурга задержала четырех мужчин от 34 до 54 лет, подозреваемых в помощи телефонным аферистам из Украины.

Сотрудники уголовного розыска поймали четверых предполагаемых мошенников, сообщили в главке МВД по городу и Ленинградской области. По данным ведомства, основной офис, координировавший деятельность злоумышленников, находится в Украине.

Предварительно установлено, что мошенники звонили пенсионерам из так называемого колл-центра и представлялись попавшим в аварию родственником или сотрудником полиции. Аферисты рассказывали доверчивым пожилым людям о необходимости денежной помощи "пострадавшим", после чего приходили к ним домой и забирали деньги.

Задержанные в Петербурге выполняли функции курьеров и координаторов, которые собирали деньги с жертв и перечисляли их в головной офис, считают в ведомстве. Пока известно о пяти пострадавших местных жителях от 81 до 97 лет. Сумма ущерба пожилым людям составляет около 5 млн рублей.