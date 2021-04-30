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16:12   30 Апреля 2021
Общество

Российскую вакцину "Спутник V" одобрили в Турции

Российскую вакцину "Спутник V" одобрили в Турции

Созданная в Центре им. Гамалеи вакцина от коронавируса "Спутник V" одобрена для экстренного применения в Турции, сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Препарат официально зарегистрировали в министерстве здравоохранения республики, пишет ТАСС. Регистрация прошла в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Турция стала 63-й страной, одобрившей применение российской вакцины, уточнили в РФПИ.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 29 апреля заявил, что страна нацелена на совместное с РФ производство "Спутника V". По его словам, закупка вакцин для этих целей уже согласована с российскими коллегами.

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#турция #вакцина #Спутник V

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