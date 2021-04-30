«Земляк-предатель»: слова президента Земана о России разозлили чехов

Жители Праги вышли на массовые протесты против президента и его «пророссийского курса».

Начавшийся раскол в чешской политической верхушке на фоне недавних заявлений президента Милоша Земана обрел физическую форму. В четверг, 29 апреля, на главную площадь Праги вышло несколько десятков тысяч недовольных, скандировавших антироссийские лозунги и требовавших отставки главы республики.

Václavské náměstí je pro veškerou dopravou uzavřeno. Nyní je na místě odhadem 10 tisíc lidí. #policiepha pic.twitter.com/yRzB5RdLmi — Policie ČR (@PolicieCZ) April 29, 2021

Земана ругали за «пророссийскую политику». Несколько дней назад президент обратился к согражданам с телеэкранов и раскрыл подробности расследования инцидента во Врбетице 2014 года. Тогда на оружейных складах прогремел взрыв, в организации которого с недавних пор обвиняют российские спецслужбы.

Земан напомнил, что участие агентов из РФ — лишь одна из версий произошедшего, причем далеко не основная. В чешском правительстве его заявление расценили, как попытку «угодить» Москве. Подогревать протестные настроения чехов не пришлось: с самого начала правления (с 2013 года) Милоша Земана периодически обвиняют в «пророссийской политике». Высказывание про взрывы во Врбетице стало для чехов последней каплей.

«Все, что Милош Земан предпринимал в отношении России во время своего президентского срока, и особенно то, что он продолжает линию дезинформации про работу чешских спецслужб даже сейчас, после разоблачения событий во Врбетице, имеет недвусмысленное название — государственная измена».

С таким заявлением перед вышедшими на Вацлавскую площадь чехами выступил глава местной общественно-политической организации «Миллион моментов демократии» (Milion chvilek pro demokracii) Бенджамин Ролл. Он призвал сенаторов начать процесс отстранения Земана от власти через конституционный иск в адрес президента.

10 тысяч вышедших на улицу протестантов встретили предложение Ролла аплодисментами. Многие держали в руках флаги Чехии и Европейского союза (ЕС), а некоторые скандировали лозунги: «земляк-предатель» и «мы не Россия, мы не товары». Местные СМИ пишут, что участники акции соблюдали все эпидемиологические требования.

Не обошлось и без представителей русской диаспоры в Чехии. Евгения Чихалова – представитель России в правительственном Совете по делам национальных меньшинств — открыто поддержала позицию демонстрантов:

«Мы приглашаем всех, включая тех, кто сидит в Пражском Граде, поразмыслить над своими действиями. Вы представляете Чешскую Республику, а не Российскую Федерацию, которая является правопреемницей Советского Союза».

Чешская радиостанция iROZHLAS сообщает, что большинство демонстрантов являлись сторонниками премьер-министра страны Андрея Бабиша. Именно он первым из официальных лиц опровергнул слова Земана про две версии инцидента во Врбетице, и сделал упор на «агентах российских спецслужб». Не исключено, что чехи видят в нем более достойного кандидата на президентское кресло.

Примечательно, что такой же точки зрения придерживается и сам Милош Земан. В начале года он выступил в поддержку Бабиша и пообещал, что на президентских выборах 2023 года будет голосовать за премьер-министра, если тот решится выдвинуть свою кандидатуру. Глава правительства на подобную заботу отреагировал самым подлым образом, уверен научный сотрудник Института Европы РАН, политолог Николай Межевич:

«На фоне поддержки со стороны демонстрантов можно говорить, что кандидатура премьера Бабиша на пост будущего главы республики постепенно набирает вес. К сожалению, сегодня в политике важно не то, что ты умный, а то, что ты крикливый».

Столь яркая реакция чехов на телеобращение президента удивила Николая Межевича. По сути, Милош Земан не встал на сторону России и не опроверг ее возможное участие в организации взрыва во Врбетице. Глава республики лишь напомнил, что обвинения не должны быть бездоказательными.

«То, что честные слова президента Чехии вызвали такое возмущение среди жителей Праги, просто поражает. А ведь что сказал президент? Он всего лишь попросил: "давайте разберемся, не будем торопиться". Вот и вся его позиция. Но это вызвало вот такую реакцию, которая не делает чести чешской государственности. С другой стороны, 10 тысяч человек для Праги — это очень мало», — добавил эксперт.

Ранее со своей трактовкой происходящих в Чехии событий выступил зампреда Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, чешские власти стали заложниками геополитической стратегии США.