16:02 30 Апреля 2021Политика
Объявленный в розыск Александр Четвериков планирует стать губернатором Омской области
Парламентарий Курской областной думы Александр Четвериков намерен баллотироваться в губернаторы Омской области. Об этом он написал в социальной сети Facebook.
Парламентарий Курской областной думы Александр Четвериков намерен баллотироваться в губернаторы Омской области. Об этом он написал в социальной сети Facebook.
Законодатель ранее был объявлен в федеральный розыск. Политик может быть причастен к хищению средств АО "Логическая компания "Зерно Сибири".
Сам Четвериков заявил, что планирует обратиться к президенту России с просьбой поддержать его кандидатуру в 2023 году на выборах омского губернатора.
"Я уверен, что смогу сделать для Омской области очень многое", — написал депутат.
Четвериков добавил, что он восхищается жителями Сибири, которые отличаются трудолюбием и терпением.