Объявленный в розыск Александр Четвериков планирует стать губернатором Омской области

Парламентарий Курской областной думы Александр Четвериков намерен баллотироваться в губернаторы Омской области. Об этом он написал в социальной сети Facebook.

Парламентарий Курской областной думы Александр Четвериков намерен баллотироваться в губернаторы Омской области. Об этом он написал в социальной сети Facebook.

Законодатель ранее был объявлен в федеральный розыск. Политик может быть причастен к хищению средств АО "Логическая компания "Зерно Сибири".

Сам Четвериков заявил, что планирует обратиться к президенту России с просьбой поддержать его кандидатуру в 2023 году на выборах омского губернатора.

"Я уверен, что смогу сделать для Омской области очень многое", — написал депутат.

Четвериков добавил, что он восхищается жителями Сибири, которые отличаются трудолюбием и терпением.