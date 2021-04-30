Роскачество напомнило, где в России нельзя жарить шашлык

Специалисты Роскачества напомнили россиянам, где можно жарить шашлык в черте города и какие правила при этом следует соблюдать.

Специалисты Роскачества напомнили россиянам, где можно жарить шашлык в черте города и какие правила при этом следует соблюдать.

В черте города шашлыки можно жарить на специальных площадках. Некоторые из них расположены в крупных парках. Вне площадок жарить мясо на открытом огне запрещено. Готовить шашлык во дворе частного дома можно в специально оборудованном месте. Например, это можно быть мангал или грильница.

Для установки гриля необходима ровная площадка, расчищенная от сухой травы. Желательно залить ее бетоном или уложить кирпичи. Гриль или мангал должны быть металлическим. Важно, чтобы зона барбекю находилась минимум в пяти метрах от дома. Поблизости не должны располагаться какие-либо строения. В лесу или на берегу водоема жарка шашлыка вне специально оборудованного места запрещена. На балках, крышах и чердаках жилых домов готовить мясо также запрещено. Нельзя жарить шашлыки и в гаражах, на полях.