Штраф за вождение в нетрезвом виде увеличат в Самарской области

Депутаты Самарской губернской думы единогласно поддержали законопроект об ужесточении наказания за вождение в нетрезвом виде на территории региона.

Депутаты Самарской губернской думы единогласно поддержали законопроект об ужесточении наказания за вождение в нетрезвом виде на территории региона.

Почти 340 жителей Самарской области пострадали в результате ДТП с пьяным водителем в 2020 году. Еще 70 человек скончались от полученных увечий в таких авариях. Всего 255 случаев вождения в нетрезвом виде зафиксировали в регионе за прошедший год, обратили внимание в Самарской губернской думе.

Штраф за такое правонарушение в регионе намерены повысить с 30 до 50 тыс. рублей. Тюремное заключение за вождение в состоянии алкогольного опьянения также может увеличиться с трех до пяти лет лишения свободы. Автором инициативы выступил депутат Дмитрий Азаров, сообщает новостной портал ГТРК-Самара.