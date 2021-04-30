Такси будут бесплатно возить ветеранов Подмосковья с 7 по 9 мая

Бесплатно воспользоваться услугами такси смогут ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны в Подмосковье 7, 8 и 9 мая. Об этом сообщило правительство области.

Бесплатно воспользоваться услугами такси смогут ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны в Подмосковье 7, 8 и 9 мая. Об этом сообщило правительство области.

Акция проводится совместно с "Яндекс. Такси". Цель бесплатной поездки не будет иметь значения, сообщили в областном Минтрансе. Добраться можно будет до медицинского учреждения, на дачу и в другие места. Однако услугой нельзя воспользоваться, если конечная точка маршрута — другой регион.

"Ветераны смогут поехать с сопровождающими и с родными. Число поездок не ограничено, но общий лимит за три дня не должен превышать 1,5 тысячи рублей", — пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Чтобы заказать бесплатное такси, необходимо позвонить в колл-центр по номеру 122 и назвать свои имя, фамилию, отчество и год рождения. Ветеран должен состоять в списке органов социальной защиты населения Московской области. Заказать поездку можно заранее, с 4 мая, пишет сайт 360tv.ru.