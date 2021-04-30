Родственники зарезавшей детей жительницы Владивостока замечали ее странное поведение

Трупы 40-летнего мужчины и его двух пятилетних детей нашли в квартире во Владивостоке. Полиция подозревает в убийстве мать семейства.

Трупы 40-летнего мужчины и его двух пятилетних детей нашли в квартире во Владивостоке. Полиция подозревает в убийстве мать семейства.

Женщину спустя несколько часов задержали в кинотеатре. У нее остался еще один ребенок — в момент кровавой расправы он находился в детском саду, сообщает сайт 360tv.ru.

Тело отца лежало на полу на целлофане. Квартира была хорошо вымыта. Отец убитого нашел тела внучки и внука с глубокими порезами на шее в спортивной сумке.

Многодетная семья жила по улице Толстого. В 2016 году у них родились тройняшки. Спустя время родственники стали замечать за молодой матерью странности в поведении. А муж, опасаясь за детей, увозил их к своим родным в другой город.

В социальных сетях позитивные посты о материнстве подозреваемой резко сменялись сообщениями о ненависти к себе. Женщина даже пыталась познакомиться в интернете с другими мужчинами. Жительница Владивостока нигде не работала, а супруг трудился в крупной финансовой организации, рассказали соседи.

По данным правоохранителей, в день убийства между супругами произошла ссора. Муж хотел развестись и забрать двух сыновей и дочку. По версии следствия, многодетная мать, разозлившись, накинулась с ножом на возлюбленного и детей.