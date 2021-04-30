Жителям Юрмалы разрешили провести акцию «Бессмертный полк»

Ранее власти города запрещали организаторам устраивать памятные шествия.

Власти Юрмалы разрешили жителям провести в городе акцию «Бессмертный полк». Об этом «Политике Сегодня» сообщил бывший депутат самоуправления латвийского города, председатель партии «Новое Согласие» и один из организаторов шествия Янис Кузинс.

«По заявке объединения "Новое Согласие" Юрмальская городская дума разрешила 8 мая в 11:00 провести митинг у Вечного огня и 9 мая акцию "Бессмертный полк". Шествие пройдет в 16:00 от автовокзала к братской могиле Слоке», — рассказал Кузинс.

По его словам, в столице Латвии - Риге - заявку на проведение шествия не удовлетворили.

В 2018 году власти Юрмалы запретили жителям проводить в городе памятную акцию «Бессмертный полк», сославшись на позднюю дату подачи заявки.