Аксенов рассказал об увеличении турпотока в Крыму на 38%

Полуостров, по его словам, уже готов к началу туристического сезона.

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о том, что поток туристов с января по апрель составил более 1 млн туристов, а это на 38% больше в сравнении с 2019 годом. А с 1 мая на полуострове стартует высокий туристический сезон, об этом Аксенов сообщил на странице в Facebook.

«В мае республика готова принять более одного миллиона туристов, на сегодняшний день в нашем регионе работает 700 отелей и санаториев, взявших на себя обязательства по соблюдению всех рекомендаций Роспотребнадзора. Сотрудники санаторно-курортной сферы проходят централизованную вакцинацию – на сегодня это более пяти тысяч человек, не считая, тех, кто вакцинируется в частном порядке», — написал глава Крыма.

Кроме того, Аксенов уточнил, что доля туристов, прибывших в Крым на авто и автобусах по Крымскому мосту, составила 65%. Самолеты доставили 28% отдыхающих, дорогу на поезде предпочли 5%, а 2% туристов и вовсе пересекли государственную границу РФ на участках Армянск, Джанкой, Перекоп.

Ранее Аксенов рассказал об успешном туристическом сезоне на полуострове, который проходил с 1 июля по 1 сентября 2020 года.