Экс-начальник чебаркульской полиции вернет в бюджет взятку в 940 тыс. рублей

Челябинский облсуд решил взыскать с экс-начальника чебаркульской полиции 940 тыс. рублей. Именно столько получил обвиняемый за покровительство и попустительство по службе.

Челябинский облсуд решил взыскать с экс-начальника чебаркульской полиции 940 тыс. рублей. Именно столько получил обвиняемый за покровительство и попустительство по службе.

Суд признал бывшего полицейского виновным в получении взятки в сентябре 2018 года. Его оштрафовали на миллион рублей с лишением права занимать определенные должности на два года.

По данным следствия, правоохранитель требовал деньги от организатора азартных игр. На информации о готовящихся проверках он "заработал" 940 тыс. рублей. Возвращать сумму он не собирался, заявив о пропуске срока исковой давности. Однако судья объяснил, что этот срок истечет только в ноябре 2021 года. Все деньги должны быть возвращены в доход государства.