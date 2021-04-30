Украинский МИД выступил против восхваления войск "Ваффен СС"

Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает восхваление войск "Ваффен СС". Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает восхваление войск "Ваффен СС". Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Представители МИД напомнили, что украинское законодательство запрещает пропаганду национал-социалистических и других тоталитарных режимов. В министерстве выступили против любых проявлений глорификации военной части СС.

Жители Киева 28 апреля провели "марш вышиванок" в честь 78-летия создания дивизии СС "Галичина". Шествие националистов вызвало возмущение рядовых украинцев. Власти Израиля и Германии также раскритиковали мероприятие.