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15:43   30 Апреля 2021
Политика

Украинский МИД выступил против восхваления войск "Ваффен СС"

Украинский МИД выступил против восхваления войск "Ваффен СС"

Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает восхваление войск "Ваффен СС". Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Представители МИД напомнили, что украинское законодательство запрещает пропаганду национал-социалистических и других тоталитарных режимов. В министерстве выступили против любых проявлений глорификации военной части СС.

Жители Киева 28 апреля провели "марш вышиванок" в честь 78-летия создания дивизии СС "Галичина". Шествие националистов вызвало возмущение рядовых украинцев. Власти Израиля и Германии также раскритиковали мероприятие.

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#украина #мид #ваффен-сс

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