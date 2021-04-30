Взялись за Украину: зачем госсекретарь США приедет в Киев

По словам эксперта, визит госсекретаря США Энотони Блинкена в Киев может дать повод для очередных «неприятных сюрпризов» со стороны Украины.

В американских элитах не умирает надежда на то, что из Украины получится сделать пешку в игре с Россией. Об этом в разговоре с «Политикой Сегодня» заявил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин. Так он прокомментировал новость о планах госсекретаря США Энтони Блинкена посетить Киев с рабочим визитом 5 мая.

«Задача Блинкена — продемонстрировать евроатлантическую солидарность, дать почувствовать Украине, что она находится в авангарде сдерживания России и то, что США будут готовы оказать поддержку. И понятно, что сама Украина будет выслуживаться перед американскими кураторами в ожидании финансовых траншей, военно-политической помощи», – рассказал эксперт.

Политолог считает, что президент Украины Владимир Зеленский рискует повторить судьбу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и угодить в ловушку Запада. Блохин напомнил, что в 2008 году «евроатлантические покровители» точно так же обещали оказать поддержку Тбилиси в борьбе с Москвой.

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«Запад тогда не предоставил никакой помощи, вряд ли предоставит и сейчас. Поэтому здесь может быть вполне эскалация напряженности — попытки взять Донбасс не закончатся. Нас еще ожидают неприятные сюрпризы со стороны Украины», – убежден собеседник «ПС».

По словам эксперта, у США был план сделать из Украины образец для других государств, которые, увидев расцвет Киева, непременно захотели бы «уйти из-под влияния России» под покровительство Вашингтона. Однако иллюзии американцев оказались подорваны процветающей коррупцией в бывшей республике СССР.

Украина, между тем, продолжает питать надежды на то, что дружба с США принесет ей «лавину инвестиций», а заодно членство в Евросоюзе и НАТО.

«Байден дал ясный сигнал, что начинает политику форсированного сдерживания России, и Украина этот сигнал четко считала. Она [Украина] будет сейчас даже не то, что полностью выполнять обязательства, а пытаться предугадать, как поведет себя "большой начальник"», – резюмировал Блохин.

Одновременно с новостью о визите в Киев Блинкена стало известно, что сенат США единогласно утвердил Викторию Нуланд — одного из главных специалистов по РФ и странам бывшего СССР — на должность заместителя госсекретаря по политическим вопросам. Предполагается, что она продолжит «курировать» то же направление.

Сенатор Алексей Пушков в интервью газете «ВЗГЛЯД» заявил, что назначение Нуланд на столь высокий пост служит очередным подтверждением враждебности США по отношению к России. По его словам, у американской чиновницы «очень негативный багаж» отношений с РФ.

«Такие политики, как Нуланд, сотрудничеством не занимаются. Она — сторонница жесткого курса по отношению к России. Это политическая фигура, созданная для конфронтации. Поэтому ее назначение опровергает вашингтонскую риторику относительно того, что они не хотят эскалации с Москвой. Само назначение Нуланд — это уже акт эскалации», — считает Пушков.

Отметим, в 2019 году МИД РФ внес Викторию Нуланд в «черный список» за введение персональных визовых и финансовых санкций США в отношении ряда российских чиновников.