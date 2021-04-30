Суд признал виновным лжесвидетеля Бадасяна, проходящего по делу Ефремова

Проходящего по делу о смертельном ДТП с Михаилом Ефремовым свидетеля Тевана Бадасяна признали виновным в лжесвидетельстовании и назначили ему наказание в виде исправительных работ.

Проходящего по делу о смертельном ДТП с Михаилом Ефремовым свидетеля Тевана Бадасяна признали виновным в лжесвидетельстовании и назначили ему наказание в виде исправительных работ.

По решению Пресненского суда Москвы лжесвидетель по делу актера Михаила Ефремова Теван Бадасян был признан виновным. Его приговорили к году исправительных работ, 10% его зарплаты будут удерживаться в пользу государства.

Сторона гособвинения попросила назначить ему наказание в виде года и десяти месяцев исправительных работ.

Ранее стало известно, что в отношении свидетелей, которые дали показания в суде по делу о ДТП с участием Ефремова, не соответствующие действительности, было возбуждено три уголовных дела. Свидетелей допрашивали по ходатайству бывшего адвоката Ефремова Эльмана Пашаева. Двое из них заявили, что видели, как до ДТП за рулем машины актера сидел не он, а другой человек. Третий свидетель защиты, Теван Бадасян, рассказал, что якобы видел, как за несколько часов до ДТП в припаркованный у бара джип Ефремова садился какой-то неизвестный ему мужчина.