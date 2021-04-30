Актриса Елена Проклова объяснила, зачем раскрыла "секрет на миллион" в шоу на НТВ

Актриса Елена Проклова решила рассказать о причинах позднего откровения о домогательствах известного актера. Она призналась, что хотела уберечь молодых девушек.

Актриса Елена Проклова решила рассказать о причинах позднего откровения о домогательствах известного актера. Она призналась, что хотела уберечь молодых девушек.

Скандальное интервью 67-летней Прокловой посеяло раздор в актерской среде. Некоторые поддержали актрису, ссылаясь на то, что у харассмента нет временных ограничений, но большинство осудило ее за ненужные откровения.

Сама Проклова ответила, что знала, какую реакцию вызовут у публики ее воспоминания в программе "Секрет на миллион" на канале НТВ. Она отметила, что в ее возрасте уже не уделяешь внимания общественному мнению, а думаешь, как помочь кому-то еще.

"Когда представишь, что в эту минуту где-то в темном лесу или в подъезде происходит вот это — то, о чем я говорила в передаче, хочется уберечь молоденьких девочек от этого... средневековья", — заявила актриса в интервью изданию "Комсомольская правда".

Проклова ответила, почему терпела домогательства два года. Она была влюблена и мысли о том, что такой уважаемый человек может делать что-то плохое, ей даже в голову не приходили.

Актриса не боится чужого порицания. Она считает, что каждый имеет право на свое мнение. Проклова рассказала, что пришла к решению поделиться с публикой своей историей и освободиться от этого груза через тяжелую работу над собой.