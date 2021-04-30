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16:47   30 Апреля 2021
Весь мир

Вассерман рассказал, как действия РФ заставили британскую разведку суетиться

Вассерман рассказал, как действия РФ заставили британскую разведку суетиться

Великобританию, которая переживает один из самых серьезных кризисов за всю свою историю, особенно сильно раздражает укрепление российских позиций и то, как Москва справляется с трудностями.

Об этом в авторской колонке на сайте РЕН.тв пишет известный телеведущий, публицист и политический консультант Анатолий Вассерман, комментируя заявление главы внешней разведки Британии MI6 Ричарда Мура о том, что Россия якобы является «объективно ослабевающей в демографическом и экономическом плане страной» и переживает сейчас «чрезвычайно сложный период».

Об этом Ричард Мур заявил на днях в интервью изданию Sunday Times. По словам Анатолия Вассермана, сама Британия сейчас столкнулась с тяжелейшим кризисом – все деньги мира, хранившиеся раньше в британских банках, перекочевали в США, а цена выхода из Евросоюза растет день ото дня. Шотландия вновь готовится отделиться от Соединенного Королевства, и даже королевская семья переживает раскол и скандал.

«Открытым текстом повторяю: сложности у той же Британии такие, что на их фоне все переживаемое нами — неощутимая мелочь. Это ее и раздражает. Для англосаксов хуже ночного кошмара наш рост и любой намек на наш союз с немцами», — пишет по этому поводу аналитик.

По его словам, Британия, стремясь предотвратить укрепление и объединение континентальной Европы, веками не гнушалась никаких подлостей и подлогов – Лондон дважды провоцировал мировые войны, а сейчас на глазах всего мира проводит очередную спецоперацию.

Вассерман рассказал, как действия РФ заставили британскую разведку суетиться

Ричард Мур в очередной раз обвинил Российскую Федерацию в причастности к взрывам на оружейных складах в Чехии, и при этом добавил, что якобы офицеры ГРУ «тайно выплачивали афганским боевикам вознаграждение за атаки на военнослужащих США и НАТО».

«Мур врет как дышит. На прошлой неделе представители Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки признали, что прошлогодний вброс о "русских деньгах для талибов" — фальшивка вокруг показаний двоих лжесвидетелей, — напоминает Вассерман. — Афганцы же веками подряд, не нуждаясь в доплате извне, воюют — по большей части неплохо — со всеми, кто к ним вторгается».

Неужели глава британской внешней разведки настолько завален работой, что пропустил мимо ушей признание американских коллег, удивляется Вассерман.

Вассерман рассказал, как действия РФ заставили британскую разведку суетиться

При этом сам эксперт и объясняет действия Ричарда Мура – он просто торопится, ведь скоро будет введен в эксплуатацию «Северный поток – 2», а Германия и Франция уже отказались поддержать Украину в случае, если она ввяжется в очередную военную авантюру в Донбассе.

То есть все идет к тому, что Россию скоро перестанут демонизировать в Евросоюзе, объясняет Вассерман. Это приводит англосаксов в ужас, и они готовы пойти на что угодно, лишь бы отсрочить улучшение российско-европейских взаимоотношений. Поэтому глава британской разведки и пустил в дело откровенную дезинформацию, не стесняясь даже того, что она уже давно протухла.

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