Вассерман рассказал, как действия РФ заставили британскую разведку суетиться

Великобританию, которая переживает один из самых серьезных кризисов за всю свою историю, особенно сильно раздражает укрепление российских позиций и то, как Москва справляется с трудностями.

Великобританию, которая переживает один из самых серьезных кризисов за всю свою историю, особенно сильно раздражает укрепление российских позиций и то, как Москва справляется с трудностями.

Об этом в авторской колонке на сайте РЕН.тв пишет известный телеведущий, публицист и политический консультант Анатолий Вассерман, комментируя заявление главы внешней разведки Британии MI6 Ричарда Мура о том, что Россия якобы является «объективно ослабевающей в демографическом и экономическом плане страной» и переживает сейчас «чрезвычайно сложный период».

Об этом Ричард Мур заявил на днях в интервью изданию Sunday Times. По словам Анатолия Вассермана, сама Британия сейчас столкнулась с тяжелейшим кризисом – все деньги мира, хранившиеся раньше в британских банках, перекочевали в США, а цена выхода из Евросоюза растет день ото дня. Шотландия вновь готовится отделиться от Соединенного Королевства, и даже королевская семья переживает раскол и скандал.

«Открытым текстом повторяю: сложности у той же Британии такие, что на их фоне все переживаемое нами — неощутимая мелочь. Это ее и раздражает. Для англосаксов хуже ночного кошмара наш рост и любой намек на наш союз с немцами», — пишет по этому поводу аналитик.

По его словам, Британия, стремясь предотвратить укрепление и объединение континентальной Европы, веками не гнушалась никаких подлостей и подлогов – Лондон дважды провоцировал мировые войны, а сейчас на глазах всего мира проводит очередную спецоперацию.

Ричард Мур в очередной раз обвинил Российскую Федерацию в причастности к взрывам на оружейных складах в Чехии, и при этом добавил, что якобы офицеры ГРУ «тайно выплачивали афганским боевикам вознаграждение за атаки на военнослужащих США и НАТО».

«Мур врет как дышит. На прошлой неделе представители Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки признали, что прошлогодний вброс о "русских деньгах для талибов" — фальшивка вокруг показаний двоих лжесвидетелей, — напоминает Вассерман. — Афганцы же веками подряд, не нуждаясь в доплате извне, воюют — по большей части неплохо — со всеми, кто к ним вторгается».

Неужели глава британской внешней разведки настолько завален работой, что пропустил мимо ушей признание американских коллег, удивляется Вассерман.

При этом сам эксперт и объясняет действия Ричарда Мура – он просто торопится, ведь скоро будет введен в эксплуатацию «Северный поток – 2», а Германия и Франция уже отказались поддержать Украину в случае, если она ввяжется в очередную военную авантюру в Донбассе.

То есть все идет к тому, что Россию скоро перестанут демонизировать в Евросоюзе, объясняет Вассерман. Это приводит англосаксов в ужас, и они готовы пойти на что угодно, лишь бы отсрочить улучшение российско-европейских взаимоотношений. Поэтому глава британской разведки и пустил в дело откровенную дезинформацию, не стесняясь даже того, что она уже давно протухла.