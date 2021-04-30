Шаповалов: "Медуза" помогает Навальному собирать деньги с доверчивых россиян

Соратники Алексея Навального призвали россиян помочь изданию "Медуза" (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющее функции иностранного агента).

Соратники Алексея Навального призвали россиян помочь изданию "Медуза" (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющее функции иностранного агента).

ФБК (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) поддержала латвийское интернет-издание, чтобы компенсировать потерю рекламодателей. Политолог Владимир Шаповалов назвал эту кампанию платой за продвижение ресурсом позиции осужденного оппозиционера, передает корреспондент ФАН.

Министерство юстиции РФ 23 апреля текущего года внесло SIA Medusa Project в реестр СМИ-иноагентов. Вскоре после этого редакция издания разместила у себя на сайте кнопку "Спасти "Медузу"". Она ведет на страницу с предложением перевести денежные средства на счет СМИ.

Члены ФБК 29 апреля обратились к своей аудитории с просьбой оказать материальную помощь "Медузе", якобы находящейся в тяжелом финансовом положении. Такая акция была запущена командой Навального в качестве благодарности за соответствующее информационное сопровождение интернет-изданием деятельности фонда, считает Шаповалов.

"Здесь все понятно и объяснимо — один иностранный агент помогает другому", — отметил собеседник ФАН.

Подобным образом, добавил политолог, Навальный и его соратники собирают деньги с доверчивых россиян, однако основное их финансирование происходит из абсолютно других источников.