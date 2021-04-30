Гендиректор рекламной компании найден мертвым во Владимире

Гендиректор рекламной компании погиб во Владимире при неизвестных обстоятельствах, сообщили в поисковой группе "Лиза Алерт".

Гендиректор рекламной компании погиб во Владимире при неизвестных обстоятельствах, сообщили в поисковой группе "Лиза Алерт".

Житель Владимира исчез 24 апреля в садовом товариществе в Оргтруде. Волонтеры отряда "Лиза Алерт" незамедлительно приступили к поискам 39-летнего мужчины, который работал генеральным директором в одной из местных рекламных компаний.

Сегодня спасатели сообщили, что мужчина умер. Обстоятельства гибели не сообщаются. Полиция проводит проверку по факту случившегося. По ее итогам будет вынесено процессуальное решение.