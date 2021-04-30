Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
14:52   30 Апреля 2021
Происшествия

Гендиректор рекламной компании найден мертвым во Владимире

Гендиректор рекламной компании найден мертвым во Владимире

Гендиректор рекламной компании погиб во Владимире при неизвестных обстоятельствах, сообщили в поисковой группе "Лиза Алерт".

Житель Владимира исчез 24 апреля в садовом товариществе в Оргтруде. Волонтеры отряда "Лиза Алерт" незамедлительно приступили к поискам 39-летнего мужчины, который работал генеральным директором в одной из местных рекламных компаний.

Сегодня спасатели сообщили, что мужчина умер. Обстоятельства гибели не сообщаются. Полиция проводит проверку по факту случившегося. По ее итогам будет вынесено процессуальное решение.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#владимир #гибель #оргтруд

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров