Путин назвал День Победы святым праздником

Президент РФ Владимир Путин поздравил соотечественников с наступающим Днем Победы. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной на официальном портале Кремля.

Президент РФ Владимир Путин поздравил соотечественников с наступающим Днем Победы. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной на официальном портале Кремля.

Российский лидер напомнил о героях Великой Отечественной войны, которые спасли мир от нацизма и подарили жизнь будущим поколениям. Он назвал 9 Мая святым праздником, который останется таковым и спустя десятилетия.

"В рядах защитников Отчизны навечно останутся москвичи-ополченцы и воины-уроженцы нашей столицы, прошедшие фронтовыми дорогами", — отметил президент.

Путин также обратил внимание на инициативу портала правительства Москвы "Слово солдата победы". Проект выполняет благородную миссию сбережения памяти об истории страны, добавил президент.