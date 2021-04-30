Потасовка коммунистов в саратовской облдуме попала на видео

Депутат от КПРФ в Саратовской областной думе Александр Анидалов вместе с помощниками стал участником потасовки, передают местные СМИ.

Депутат от КПРФ в Саратовской областной думе Александр Анидалов вместе с помощниками стал участником потасовки, передают местные СМИ.

Инцидент с дракой попал на камеры собравшихся представителей прессы. Сотрудники изданий связывают произошедшее с назначенным на 30 апреля отчетом губернатора области Валерия Радаева перед местными законодателями. Перед началом заседания депутат Анидалов во главе делегации коммунистов и их помощников попытался пронести в зал палки и плакаты. Охрана преградила депутату путь, и началась потасовка.

Охрана пропустила делегатов от КПРФ в зал, однако помощники депутатов, в соответствии с правилами, остались снаружи. Страже, по всей видимости, удалось отобрать палки, однако Анидалов смог пронести в зал большие свернуты листы бумаги, похожие на плакаты.