Армия диких попугаев атаковала Австралию (видео)

Тысячи птиц птиц массово портят крыши домов и перекусывают провода своими мощными клювами.

Жители небольшого городка Новра на Юге Австралии оказались под «оккупацией» стай диких какаду — тысячи белых птиц летают между домами, сидят на крышах и проводах в пригороде Сиднея, сообщает издание PerthNow.

Хотя попугаи и кажутся забавными птицами, в реальности — все совсем иначе. Для австралийцев их появление настоящая беда. После их нашествия ущерб оценивают в десятки тысяч долларов. Своими мощными клювами они портят кровли, перекусывают провода, уничтожают сады и посевы. Но бороться с ними нельзя — они являются охраняемым видом птиц в Австралии.

Объяснение у этого явления совсем несложное: в районе Южного Уэльса Австралии, в 200 километрах от Сиднея, располагается город Шолхейвен — он считается для этого вида попугаев родным. Профессор Сиднейского университета Дэвид Фелон заявляет, что птицы прилетели просто из-за поиска пропитания.