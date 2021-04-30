В Кремле рассказали, встретятся ли Путин и Байден на саммитах G7 и НАТО

Июньские саммиты G7 и НАТО не могут рассматриваться в качестве места встречи российского лидера Владимира Путина и президента США Джо Байдена.

Июньские саммиты G7 и НАТО не могут рассматриваться в качестве места встречи российского лидера Владимира Путина и президента США Джо Байдена.

О том, что переговоры двух лидеров не состоятся во время визита Байдена в Лондон и Брюссель 11-14 июня сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Окончательное решение по предложению американского президента встретиться в третьей стране примет Владимир Путин, уточнил спикер.

В марте президент России предложил Байдену открытые переговоры в прямом эфире. Вашингтон оставил данный вопрос без ответа.