Петербургский предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал признание "Медузы" СМИ-иноагентом. По его мнению, закон об иноагентах в РФ абсолютно несправедлив.

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал признание "Медузы" * СМИ-иноагентом. По его мнению, закон об иноагентах в РФ абсолютно несправедлив.

Редакция РИА "Накануне.RU" обратилась в пресс-службу компании "Конкорд" с просьбой прокомментировать признание Минюстом РФ иноагентом латвийского издания "Медуза" (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента). Журналисты также напомнили, что Федеральное агентство новостей еженедельно составляет рейтинг антироссийских СМИ.

"Я считаю, что закон об иноагентах абсолютно несправедлив. Иноагенты должны быть закрыты, а владельцы и менеджеры этих сайтов должны быть посажены либо навсегда, либо надолго", — поделился Евгений Пригожин своим мнением о законе об иноагентах в России.

По словам бизнесмена, такие СМИ, как "Радио Свобода"*, "Настоящее время"* и "Голос Америки"* (все три СМИ включены в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента), существуют не для объективной критики власти по определенным вопросам, а для медленного убеждения каждого россиянина в том, что он "человек второго сорта" и обязан преклоняться перед западным образом жизни. Пригожин напомнил, что когда ФАН открыл в США сайт USA Really, то он был закрыт в течение недели. Поэтому, по его мнению, иноагенты на территории России должны прекратить работу.

"Наша обязанность бороться с врагами государства, в том числе информационными, и уж точно на территории нашей страны. К сожалению, до сих пор часть вражеских ресурсов не признана иноагентами, работу которых тоже давно пора прекратить: это "Новая газета", "Дождь", "Эхо Москвы", "Росбалт" и некоторые другие, так как их основная задача — лишить нас чувства патриотизма", — приводит слова Пригожина пресс-служба "Конкорда".

Евгений Пригожин ранее поддержал ФАН в борьбе с "Радио Свобода"*. Перед этим мировой судья в Москве оштрафовал "Радио Свобода"* на 2,2 млн рублей по делу о распространении информации без указания маркировки о СМИ-иноагенте.

* - СМИ, ВКЛЮЧЕННОЕ В РЕЕСТР ИНОСТРАННЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.