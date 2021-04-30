Дочь Заворотнюк резко высказалась о хейтерах тяжелобольной матери

Анна Заворотнюк, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, эмоционально прокомментировала оскорбления своей матери в Сети.

Анна Заворотнюк, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, эмоционально прокомментировала оскорбления своей матери в Сети.

Наследница звезды обсудила с подписчиками, что в них вызывает желание вылить негатив на просторах интернета. Одна из фанаток призналась Заворотнюк, как ее разозлили обидные комментарии другого пользователя о знаменитой актрисе. По словам подписчицы, сообщения ее задели из-за личных обстоятельств — ее отец также тяжело болен.

Анна Заворотнюк выразила понимание бурной реакции фанатки, но призвала не тратить эмоции на хейтеров.

"Спасибо вам, но не стоит, эти люди получат сполна. Говорить плохо о человеке в таком состоянии — нужно быть настоящим отморозком", — резко высказалась девушка на своей странице в Instagram.

Ранее Заворотнюк-младшая признавалась, что тяжело воспринимает расспросы о состоянии своей мамы и старается оберегать родственницу от лишних слухов. Сама Анастасия Заворотнюк уже долгое время не выходит на связь и не показывается на публике — актриса проходит лечение от рака мозга.