Песков считает бесполезным решение посольства США по неиммиграционным визам

Посольство США в Москве 12 мая прекратит обработку заявок на неиммиграционные визы. О возможных последствиях инициативы рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Посольство США в Москве 12 мая прекратит обработку заявок на неиммиграционные визы. О возможных последствиях инициативы рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представители американской дипмиссии ранее сообщили, что консульские услуги будут предоставляться только гражданам США и только по некоторым неотложным вопросам. По мнению Пескова, решение посольства бесполезно в связи с проблемой в выдаче неиммиграционных виз россиянам.

"Эти визы просто невозможно было получить, поэтому в этом плане ничего не меняется", — считает пресс-секретарь.

Песков обратил внимание, что такой документ в течение последнего года смогли получить единицы граждан РФ.