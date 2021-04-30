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14:26   30 Апреля 2021
Политика

Песков считает бесполезным решение посольства США по неиммиграционным визам

Песков считает бесполезным решение посольства США по неиммиграционным визам

Посольство США в Москве 12 мая прекратит обработку заявок на неиммиграционные визы. О возможных последствиях инициативы рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представители американской дипмиссии ранее сообщили, что консульские услуги будут предоставляться только гражданам США и только по некоторым неотложным вопросам. По мнению Пескова, решение посольства бесполезно в связи с проблемой в выдаче неиммиграционных виз россиянам.

"Эти визы просто невозможно было получить, поэтому в этом плане ничего не меняется", — считает пресс-секретарь.

Песков обратил внимание, что такой документ в течение последнего года смогли получить единицы граждан РФ.

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#сша #песков #визы

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