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14:14   30 Апреля 2021
Политика

Путин прокомментировал ситуацию вокруг иранской ядерной сделки

Путин прокомментировал ситуацию вокруг иранской ядерной сделки

Президент РФ Владимир Путин надеется на полноформатное выполнение всех положений Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), касающегося ядерной программы Ирана.

Об этом глава российского государства заявил в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ.

"Надеюсь, что все, что связано с СВПД, будет восстановлено в прежних рамках", — заявил Путин.

По его словам, восстановление СПВД позволит России выстроить полноценные отношения со всеми странами Каспийского региона, включая Иран.

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#путин #иран #спвд

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