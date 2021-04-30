Кремль поддержал позицию принца Саудовской Аравии по равноправию в международных делах

Кремль поддерживал тезисы наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана об организации международных отношений на принципах равноправия, уважения и справедливости.

Кремль поддерживал тезисы наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана об организации международных отношений на принципах равноправия, уважения и справедливости.

Об этом журналистам в пятницу сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Подобная позиция в настоящее время является редкостью и достойна высокой оценки, подчеркнул спикер.

Заявление саудовского наследного принца свидетельствует о том, что Москва и Эр-Рияд придерживаются одинаковых взглядов на отношения в мировых делах. Дмитрий Песков отметил, что Россия намерена развивать отношения с королевством.

Ранее принц Саудовской Аравии сообщил о том, что Эр-Рияд готов к сотрудничеству с Тегераном.