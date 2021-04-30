Президент Латвии оказался миллионером и владельцем элитной недвижимости

Банковским счетам президента Эгила Левитса может позавидовать абсолютное большинство граждан Латвии.

Президент Латвии Эгил Левитс продолжает улучшать свое финансовое положение, будучи первым лицом страны. Глава государства подал декларацию о доходах за 2020 год: оказалось, совокупная стоимость его активов позволяет назвать чиновника настоящим миллионером, причем в европейской валюте.

Левитс задекларировал накопления на сумму 325 263 евро в латвийском филиале Luminor Bank, а еще 110 959 евро надежно спрятаны в одном из банков Люксембурга. Также 811 439 евро вложено президентом Латвии в финансовые инструменты: 294 091 евро - в четырех инвестиционных фондах, а еще 517 346 евро составляют «другие инвестиции».

Особенно впечатляет количество недвижимости в собственности Левитса. Это три земельных участка и три здания в Риге, два участка земли и недвижимость в Энгурском крае, две квартиры в Риге, квартира в Цесисе и два участка земли в Марупском крае.

Президентская зарплата Левитса за 2020 год составила 71 520 евро. Еще 181 610 евро политик получил в качестве компенсации от суда Европейского союза, а на 201 495 евро пополнился его капитал после получения наследства. Также Левитсу выплачивается пенсия в Германии на сумму 696 евро — в 1970-х годах его семья поселилась в ФРГ, там Эгил получил образование и работал в Институте Восточной Европы. О том, сколько получают немецкие чиновники, мы писали ранее.

Что же касается доходов простых латышей, то они предсказуемо контрастируют на фоне президентского заработка. Средняя зарплата в Латвии до уплаты налогов составила в третьем квартале прошлого года 1147 евро, а на руки – 844 евро, сообщало Центральное статистическое управление страны.

Ранее сообщалось, что Левис попал в ДТП, причем в своем же кортеже: служебный автомобиль телохранителей президента резко затормозил и протаранил его Lexus, но никто не пострадал. Инцидент произошел через пару дней после того, как в Латвии в очередной раз подняли тему переименования улиц в честь солдат Латышского легиона СС — с таким предложением выступал Левис. Подробнее читайте в нашей статье.