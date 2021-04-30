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13:55   30 Апреля 2021
Общество

Штабы Навального попали в перечень Росфинмониторинга причастных к экстремизму организаций

Штабы Навального попали в перечень Росфинмониторинга причастных к экстремизму организаций

Штабы Навального оказались в списке организаций, которые причастны к экстремизму и терроризму. Такое решение вынес Росфинмониторинг. Эта информация появилась на сайте ведомства.

Деятельность штабов Навального (структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) ограничили после несогласованного митинга 21 апреля.

Накануне соратник российского блогера Леонид Волков заявил об официальном упразднении штабов Навального. С его слов, никакой ребрендинг не сможет помочь структуре, сообщал ФАН.

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#москва #навальный #росфинмониторинг #штабы навального

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