Штабы Навального попали в перечень Росфинмониторинга причастных к экстремизму организаций

Штабы Навального оказались в списке организаций, которые причастны к экстремизму и терроризму. Такое решение вынес Росфинмониторинг. Эта информация появилась на сайте ведомства.

Штабы Навального оказались в списке организаций, которые причастны к экстремизму и терроризму. Такое решение вынес Росфинмониторинг. Эта информация появилась на сайте ведомства.

Деятельность штабов Навального (структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) ограничили после несогласованного митинга 21 апреля.

Накануне соратник российского блогера Леонид Волков заявил об официальном упразднении штабов Навального. С его слов, никакой ребрендинг не сможет помочь структуре, сообщал ФАН.