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13:50   30 Апреля 2021
Политика

Москва ждет от Киева конкретной инициативы по встрече Путина и Зеленского

Москва ждет от Киева конкретной инициативы по встрече Путина и Зеленского

Киев так и не высказал предложений по организации встречи главы РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Кремль ждет конкретных шагов по данному вопросу.

Об этом журналистам сообщил в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее в беседе с представителями итальянских СМИ Зеленский сказал, что Ватикан является идеальным местом встречи двух лидеров. В ответ на эти слова аргентинский кардинал Леонардо Сандри заявил, что папа Франциск и Святой престол готовы оказать помощь в урегулировании ситуации на востоке Украины посредством организации переговоров на территории Ватикана. Кремль на данное предложение пока не дал конкретного ответа.

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#москва #путин #киев #зеленский

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