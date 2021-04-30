Москва ждет от Киева конкретной инициативы по встрече Путина и Зеленского

Киев так и не высказал предложений по организации встречи главы РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Кремль ждет конкретных шагов по данному вопросу.

Киев так и не высказал предложений по организации встречи главы РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Кремль ждет конкретных шагов по данному вопросу.

Об этом журналистам сообщил в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее в беседе с представителями итальянских СМИ Зеленский сказал, что Ватикан является идеальным местом встречи двух лидеров. В ответ на эти слова аргентинский кардинал Леонардо Сандри заявил, что папа Франциск и Святой престол готовы оказать помощь в урегулировании ситуации на востоке Украины посредством организации переговоров на территории Ватикана. Кремль на данное предложение пока не дал конкретного ответа.