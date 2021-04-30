Вассерман назвал единственное место, где встретятся Путин и Зеленский

Если двусторонние переговоры между президентами России и Украины все-таки состоятся, Владимир Зеленский приложит усилия к тому, чтобы их сорвать.

Если двусторонние переговоры между президентами России и Украины все-таки состоятся, Владимир Зеленский приложит усилия к тому, чтобы их сорвать.

Уверенность в этом в интервью изданию «Украина.ру» высказал политический консультант, публицист и телеведущий Анатолий Вассерман, комментируя возможность прямой встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Российский лидер, напомнил Вассерман, уже заявил, что для обсуждения двусторонних российско-украинских вопросов его украинский коллега может приехать в Москву. И других вариантов, видимо, он не предполагает.

При этом Владимир Путин предупредил Зеленского, что вопросы достижения мира в Донбассе ему следует обсуждать напрямую с лидерами Луганской и Донецкой народных республик, а на встрече в Москве предполагается встреча исключительно по двусторонним вопросам.

«Зная, что Владимир Владимирович, в отличие от Владимира Александровича, следует завету Исаака Эммануиловича (Бабеля): "Беня говорит мало, но он говорит смачно. И когда он говорит, хочется, чтобы он говорил еще", можно не сомневаться, что никакие иные варианты встречи невозможны», — подчеркнул Вассерман.

Также эксперт добавил, что лидеры ЛНР и ДНР уже озвучили свои приглашения к Владимиру Зеленскому на переговоры по мирному урегулированию. При чем они пригласили его именно туда, куда сам Зеленский ранее пытался пригласить на Переговоры Владимира Путина – в воюющий Донбасс.

Таким образом главы республик Донбасса Денис Пушилин и Леонид Пасечник дали понять, что они к переговорам с Украиной готовы, отмечает Вассерман.

«А вот Зеленский в принципе не готов вести никакие переговоры. И все его верчения угрем на сковородке — это как раз попытки замаскировать то, что никакие содержательные переговоры для него невозможны», — заключил политконсультант.

Напомним, на минувшей неделе президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к Владимиру Путину с предложением провести переговоры по мирному урегулированию в Донбассе, встретившись в любой точке воюющего региона.

В ответ президент РФ напомнил украинскому коллеге, что переговоры по достижению мира в Донбассе ему следует не с Россией, которая не является стороной конфликта, а напрямую с Луганской и Донецкой народными республиками. При этом Владимир Путин предложил Зеленскому встретиться в Москве и обсудить вопросы взаимоотношений России и Украины.

Спустя несколько дней украинский президент в интервью итальянской газете La Repubblica заявил, что «наилучшим местом» для его встречи с Владимиром Путиным мог бы стать Ватикан.