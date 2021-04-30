Песков рассказал об ожиданиях после предвыборной риторики Байдена

Дмитрий Песков ответил на вопрос, как сейчас в Кремле оценивают взаимоотношения с Вашингтоном и какие ожидания были от новой администрации США.

Дмитрий Песков ответил на вопрос, как сейчас в Кремле оценивают взаимоотношения с Вашингтоном и какие ожидания были от новой администрации США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прогнозы были благоприятнее, чем получилось на самом деле. Официальный представитель Кремля отметил, что встреча лидеров двух стран не состоится на предстоящих саммитах G7 и НАТО. Мероприятия пройдут в Лондоне и Брюсселе 11-14 июня соответственно.

"Мы, конечно, ожидали лучшего", — ответил на вопрос журналистов Песков, чего ожидала Россия от отношений с новой администрацией Соединенных Штатов.

Песков отметил, что нельзя забывать об очень важном достижении — продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Это решение он назвал "позитивным багажем".