13:44 30 Апреля 2021Происшествия
Обвинение требует исправительных работ для лжесвидетеля по делу Ефремова
Лжесвидетелю по делу Ефремова Тевану Бадасяну грозит почти два года исправительных работ.
Лжесвидетелю по делу Ефремова Тевану Бадасяну грозит почти два года исправительных работ.
Прокурор попросил признать Тевана Бадасяна виновным и назначить ему наказание в виде 1 года 10 месяцев исправительных работ.
Обвинение также хочет удержать десять процентов от зарплаты мужчины. Адвокат просит оправдать Бадасяна. Оглашение итогового судебного акта состоится 30 апреля в 14:10 по московскому времени.
Напомним, подсудимый выступал на стороне защиты по делу артиста Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы. Его обвиняют в даче ложных показаний. Речь идет о заявлениях, что в момент аварии артист якобы был на пассажирском сидении.