Пятерых граждан России отметили званием "Герой труда"

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание "Герой труда" пятерым россиянам, сообщает пресс-служба Кремля.

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание "Герой труда" пятерым россиянам, сообщает пресс-служба Кремля.

Звание присвоено трактористу ООО имени Кирова в Ростовской области Александру Бондаренко, директору и художественному руководителю Республиканской школы искусств для особо одаренных детей в Дагестане Мураду Кажлаеву, управляющему директору двигателестроительной компании "ОДК-Сатурн" в Ярославской области Виктору Полякову, машинисту крана предприятия "ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат" в Кемеровской области Людмиле Сусляковой и капитану-наставнику в отделе безопасности и качества Дальневосточного морского пароходства во Владивостоке Геннадию Антохину.

Награда присуждается за особые трудовые заслуги перед государством и народом.