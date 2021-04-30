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13:30   30 Апреля 2021
Политика

Пятерых граждан России отметили званием "Герой труда"

Пятерых граждан России отметили званием "Герой труда"

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание "Герой труда" пятерым россиянам, сообщает пресс-служба Кремля.

Звание присвоено трактористу ООО имени Кирова в Ростовской области Александру Бондаренко, директору и художественному руководителю Республиканской школы искусств для особо одаренных детей в Дагестане Мураду Кажлаеву, управляющему директору двигателестроительной компании "ОДК-Сатурн" в Ярославской области Виктору Полякову, машинисту крана предприятия "ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат" в Кемеровской области Людмиле Сусляковой и капитану-наставнику в отделе безопасности и качества Дальневосточного морского пароходства во Владивостоке Геннадию Антохину.

Награда присуждается за особые трудовые заслуги перед государством и народом.

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#россия #путин #герой труда

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