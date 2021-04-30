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13:28   30 Апреля 2021
Политика

Кремль обеспокоен ситуация на границе Киргизии и Таджикистана

Кремль обеспокоен ситуация на границе Киргизии и Таджикистана

Россия обеспокоена обострившейся ситуацией на границе Киргизии и Таджикистана. Об этом сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

На брифинге он сообщил журналистам, что Москва внимательно следит за развитием событий. Россия призывает стороны решить проблему путем мирных переговоров.

Ситуация на рубеже между Киргизией и Таджикистаном обострилась 29 апреля. Сначала конфликт разгорелся между жителями приграничных поселений. Затем он перерос в перестрелку. В результате вооруженного столкновения погибли 20 человек.

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#песков #киргизия #таджикистан #перестрелка

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