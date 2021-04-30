Минэнерго предложило ограничить экспорт топлива из РФ

Такая мера, по мнению ведомства, поддержит экономику страны, а также поможет стабилизировать рост цен на внутреннем топливном рынке.

Минэнерго РФ выступило с инициативой включить бензин и легкие дистилляты в перечень товаров, в отношении которых правительство может ввести ограничение или запрет на вывоз из страны. Соответствующий документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.

Под запрет могут попасть все виды бензина для авто, кроме некоторых видов дистиллятов. Цель меры — стабилизация внутреннего рынка топлива и сдерживание роста цен.

«На внутреннем рынке моторного топлива наблюдается высокий рост экспортной альтернативы и риск нехватки моторного топлива в периоды массовых ремонтов технологического оборудования на нефтеперерабатывающих заводах и высокого спроса на внутреннем рынке моторного топлива РФ», — гласит документ.

Ранее Минэнерго объяснило рост цен на бензин при дешевеющей нефти.